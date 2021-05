L’Apple Watch continue de surdominer le marché de la montre connectée. Malgré les 35% de croissance du secteur (chiffres Counterpoint), l’Apple Watch améliore encore ses parts de marché. Lors du premier trimestre 2021, les ventes d’Apple Watch ont ainsi progressé de 50% sur un an, ce qui permet à Apple de grapiller 3 points de pourcentage supplémentaires. La part de marché de l’Apple Watch est désormais de 33,5%, loin devant les 8,4% Huawei (10,1% en 2020), les 8% de Samsung, les 5,1% d’Imoo et les 4,2% de Fitbit. On notera que la part des principaux concurrents de l’Apple Watch est en baisse sur la période.

Selon Counterpoint, ces résultats en demi-teinte (de cette concurrence, Ndlr) seraient principalement à mettre à l’actif au trop grand nombre d’OS et d’écosystèmes (Fitbit OS, Tizen, Garmin OS, WearOS). Google et Samsung viennent d’ailleurs d’engager une collaboration visant à faire de WearOS le principal concurrent de watchOS. Les prochaines Galaxy Watch tourneront ainsi sous WearOS, et Fitbit suivra logiquement le même chemin suite au rachat de Google. Counterpoint estime en outre que les nouveaux services de Fitness par abonnement seront aussi l’une des clefs de la croissance future des fabricants de smartwatch.