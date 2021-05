Apple et l’université du Nevada à Reno ont mis en place un programme qui implique des iPad Air offerts aux nouveaux étudiants qui débarqueront à la rentrée prochaine. Ils auront également un Apple Pencil et un Smart Keyboard Folio, là encore sans payer.

Cela fait partie de l’initiative Digital Wolf Pack initiative. Elle garantit aux étudiants le même niveau d’accès aux technologies innovantes, aux outils numériques et au matériel d’apprentissage – partout et à tout moment – depuis leur premier jour sur le campus jusqu’à l’obtention de leur diplôme. Ils auront l’iPad Air, l’Apple Pencil et le Smart Keyboard Folio entre le 15 et le 20 août. L’université précise également qu’ils auront accès aux applications Keynote, Pages, Numbers, Swift Playgrounds d’Apple et plus encore. Il y aura également des applications spécifiques et de l’aide de la part d’employés d’Apple.

Susan Prescott, la vice-présidente d’Apple chargée des relations avec les développeurs et de l’éducation au niveau mondial, a tenu à réagir :