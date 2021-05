L’iPad Pro M1 est proposé en deux configurations de mémoire vive. D’un côté on a donc un iPad Pro avec 8 Go de RAM et 128 Go, 256 Go, ou 512 Go de capacité de stockage, et de l’autre, un iPad Pro avec 16 Go de RAM et des capacités de stockage de 1 To ou 2 To. Oui mais voilà, si l’on en croit le développeur à l’origine de l’app Artstudio, les applications ne pourraient pas exploiter réellement plus de 5 Go de RAM sans risquer de crasher : « Il y a un gros problème avec ‌l’iPad Pro‌ M1. Après avoir effectué des tests de résistance et d’autres tests sur le nouvel iPad Pro‌ M1 avec 16 Go de RAM, il s’est avéré que l’application ne peut utiliser QUE 5 Go de RAM! Si nous allouons plus, l’application se bloque. C’est seulement 0,5 Go de plus que dans les anciens iPad avec 6 Go de RAM! Je suppose que ce n’est pas mieux sur ‌iPad‌ avec 8 Go. »

I would have imagined that the 16GB M1 iPad might get more layers/dimensions than i can currently seem to see with this update?

— The Outdoor Human formerly known as TJ (@USUHNAME) May 28, 2021