Les utilisateurs avec un PC sous Windows le savent : rapatrier les photos de leur iPhone n’est pas vraiment une partie de plaisir. Cela s’explique par les noms des dossiers qui sont tout sauf compréhensibles. Apple a amélioré la gestion depuis iOS 14.6.

Auparavant, l’Explorateur de fichiers sur Windows affichait de multiples dossiers quand l’utilisateur connectait son iPhone à son PC. Les dossiers avaient pour noms XXXAPPLE ou XXXCLOUD (pour les photos stockées sur iCloud et également présentes sur l’iPhone), avec XXX qui changeaient selon les cas. Bonne chance pour trouver un cliché en particulier avec de tels noms.

Désormais, XXXAPPLE et XXXCLOUD disparaissent et laissent place à des dossiers avec l’année et le mois, comme le note iGen. Par exemple, le dossier 2019_12 regroupe toutes les photos et vidéos prises en décembre 2019. Autant dire que c’est nettement plus facile maintenant pour trouver une photo ou vidéo en particulier. On peut au moins se baser sur la période.

Avant iOS 14.6

Après iOS 14.6

Vous n’avez rien à faire de particulier pour avoir ce changement, si ce n’est vous assurer que votre iPhone ou iPad tourne sous iOS 14.6. La mise à jour est disponible en version finale depuis quelques jours. Une fois qu’elle est installée, la nouvelle organisation se met automatiquement en place au moment où vous connectez votre iPhone à votre PC sous Windows.