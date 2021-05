Twitter n’a pas encore officialisé publiquement son abonnement Twitter Blue, mais celui-ci se dévoile déjà par le biais de l’App Store. En effet, il est apparu sur la fiche de l’application. Jane Manchun Wong a réussi à l’activer, alors que ce n’est normalement pas encore possible.

Twitter Blue coûtera 2,99€/mois et offrira plusieurs fonctionnalités supplémentaires. Il sera par exemple possible d’avoir un bouton « Annuler le tweet ». Celui-ci permettra à l’utilisateur de revenir sur sa décision et donc ne pas mettre en ligne son message. Techniquement, il est possible d’avoir exactement le même système en supprimant manuellement le tweet.

Parmi les autres nouveautés, il y aura un « mode lecture » qui facilitera la lecture des longs fils de discussion. Les utilisateurs pourront également personnaliser l’application en changeant notamment la couleur principale (au lieu du bleu actuellement). Il sera aussi possible de modifier l’icône de l’application iOS. En outre, une fonction Collection permettra de sauvegarder et organiser des tweets pour les retrouver plus facilement à l’avenir.

Twitter confirms “Twitter Blue”, which costs $2.99 per month by publicly including such In-App Purchase on the App Store

For testing, I’ve become the first paying Twitter Blue customer 😅

Twitter Blue comes with Color Themes as well as custom App Icons

Reader Mode coming soon https://t.co/RxQHwi6apl pic.twitter.com/UC7kfNS9PE

— Jane Manchun Wong (@wongmjane) May 27, 2021