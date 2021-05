Triller, un concurrent de TikTok, a racheté Verzuz en mars et a réussi à faire mieux qu’Apple. Bloomberg rapporte que la société de Tim Cook a cherché à racheter la plateforme musicale, mais son offre n’a pas été retenue.

Créé par le rappeur Swizz Beatz et le producteur Timbaland (et soutenu par des dizaines d’autres artistes populaires), le service Verzuz permet aux utilisateurs de diffuser en direct des battles de rap et autres confrontations musicales. Les compétitions, amicales entre artistes, sont diffusées sur Instagram et sont devenues particulièrement populaires pendant le Covid-19 avec les confinements et autres restrictions.

Il n’y a pas d’information sur le montant d’Apple pour Verzuz, si ce n’est qu’il était inférieur à celui proposé par Triller.

Cette envie de racheter ce service suggère qu’Apple avait quelques idées dans le monde de la musique. Cela peut surprendre quand on sait que tous les essais du fabricant sont des échecs. En 2010, le groupe a lancé Ping au sein d’iTunes, avant de le fermer deux ans plus tard. Plus récemment, Apple Music a intégré un service Connect qui peut être présenté comme un Ping 2.0, mais là encore ce fut un échec et il a disparu.

En tout cas, le rachat de Verzuz par Triller a eu un impact. De juillet 2020 à mars 2021, Apple Music et Beats 1 diffusaient en direct les battles musicales. Ce n’est plus d’actualité depuis le rachat.