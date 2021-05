Issu de la collaboration entre Kazutaka Kodaka (Danganronpa) et Kôtarô Uchikoshi (Zero Escape), World’s End Club est un jeu d’aventure en point’n click qui met en scène une bande de copains dans une situation plus que périlleuse : le bus scolaire qui transportait le groupe termine son trajet dans un parc sous-marin assez inquiétant. Pour sortir de ce cauchemar, les ados ont dans l’obligation de participer à un jeu mortal de type battle royale ; seul le dernier survivant disposera d’un billet de sortie. Ce titre dispo sur Apple Arcade et Nintendo Switch s’était terminé de façon assez abrupte. On apprenait alors que le jeu ne proposait qu’un (gros) chapitre et que la suite était à venir. Cette suite est enfin disponible sous la forme d’une mise à jour, avec au menu des nouveaux chapitres, le support du français, une galerie et des stickers à collectionner.

Pour rappel, World’s End Club est disponible sur Nintendo Switch au prix de 40 euros. Sur Apple Arcade, le même jeu est compris dans l’abonnement au service.