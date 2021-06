Malgré un lancement plus tardif, l‘iPhone 12 voit sa base d’utilisateurs actifs augmenter (un peu) plus rapidement que celle de l’iPhone 11. Counterpoint Research estime ainsi que la base d’utilisateurs de l’iPhone a progressé de 2% l’an dernier. Au premier trimestre 2020, la part des utilisateurs d’iPhone 11 était de 15% (en base installée active) tandis qu’au premier trimestre 2021, cette part est montée d’un point de pourcentage, à 16% donc. Malgré ce petit point d’écart, counterpoint Research juge la différence significative, sachant que l’iPhone 12 (modèle de base) s’est retrouvé en compétition avec l’iPhone SE.

En décalé, on note toutefois que la base installée actuelle de l’iPhone 11 est de 25%, soit 4 points de mieux que la base installée de l’iPhone XS un peu plus d’un an après son lancement (21%). En d’autres termes, les nouveaux modèles d’iPhone se vendent mieux à période égale… que les « anciens nouveaux modèles » (vous suivez toujours ?) Enfin, Counterpoint Research note que le modèle d’iPhone Pro le plus plébiscité est l’iPhone 12 Pro Max, contrairement à la génération précédente où l’iPhone 11 Pro avait l’ascendant sur l’iPhone 11 Pro Max. « La base installée de l’iPhone 11 Pro et Pro Max représentait 44% au Q1 2020 par rapport aux 54% de l’iPhone 12 Pro et Pro Max au Q1 2021 » conclut Counterpoint.