Apple propose plusieurs accessoires pour les AirTags qui sont disponibles en différents coloris. Mais il se trouve que certains coloris qui ont été imaginés pendant la conception sont pas commercialisés. La boutique eBay Chargerstore, qui vend des produits Apple légitimes, a pu mettre la main dessus et les propose à la vente.

Cela commence avec la lanière AirTag. Apple propose à la vente les coloris orange électrique, tournesol (jaune), marine intense et blanc. Le prix est de 35 euros sur l’Apple Store en ligne. Sur eBay, on retrouve un modèle rose et un modèle bleu. Chaque modèle est proposé au prix de 29 dollars (23,71 euros). La livraison est gratuite.

On retrouve également une lanière en cuir et un porte-clé en cuir. Chez Apple, les coloris sont havane (marron) et rouge pour le premier. Il y a également bleu baltique pour le second. Le prix est de 45 euros l’unité. Pour sa part, Chargerstore propose en complément le coloris pavot de Californie à 39 dollars (31,88 euros).

Peut-on s’attendre à voir les coloris être officiellement commercialisés par Apple à l’avenir ? Ce serait étonnant. Apple aime bien proposer des coloris spécifiques selon les saisons. C’est déjà le cas pour d’autres produits. L’histoire sera probablement la même pour les accessoires des AirTags.