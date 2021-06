Adaptation du mythe du Minotaure, Unmaze est un jeu d’aventure produit par la branche jeu vidéo d’Arte. Oscillant entre narration et puzzle-game, ce titre met en scène Ariane (dirigée par le joueur), fille du roi de Crète Minos (lui-même fils de Zeus et d’Europe) et de Pasiphaé (fille d’Hélios, dieu du soleil). Notre heroine ne perd pas le fil et tentera d’aider au mieux Astérion et Thésée à sortir du tortueux labyrinthe. A chaque « tour » de jeu, Ariane devra choisir d’épauler le fils d’Egée ou le Minotaure (Astérion), « mais attention, plus vous en aidez un, plus l’autre se perd ». Le jeu utilise les capteurs de luminosité de l’iPhone : si le joueur est dans l’obscurité, Ariane apportera son soutien à Astérion ; en pleine lumière, c’est Thésée qui sera guidé.



A noter que le premier chapitre du jeu sera disponible gratuitement. Seuls les chapitres suivants seront facturés (4,49 euros le chapitre). Unmaze sortira le 21 juin dans l’App Store et peut déjà être précommandé à cette adresse.