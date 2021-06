macOS 12 pourrait se nommer Mammoth ou Monterey

macOS 12 aura naturellement un nom et celui-ci pourrait bien être Mammoth ou Monterey. C’est en tout cas ce suggère des dépôts de marques faits par Apple ces derniers mois.

Mammoth Lakes

Apple détenait déjà la marque Mammoth et a renouvelé les droits le 29 avril dernier. Ce nom fait très probablement allusion à Mammoth Lakes. C’est une municipalité située dans le comté de Mono dans l’État de Californie. Il s’agit de l’une des plus célèbres stations de ski de la Californie. Pour Monterey, les droits ont été renouvelés le 29 décembre dernier. Monterey est une ville de Californie située sur la côte centrale de la région.

Pendant longtemps, les noms pour macOS étaient ceux de félins : Panther, Tiger, Leopard, Snow Leopoard, Lion et Mountain Lion. Apple a ensuite décidé de basculer sur des noms basés sur des lieux en Californie. Cela a commencé en 2013 avec OS X Mavericks.

Le 7 juin, Apple présentera macOS 12 à la keynote d’ouverture de la WWDC 2021 et le nom pourrait bien être Mammoth ou Monterey. 9to5Mac spécule qu’Apple va choisir le premier s’il s’agit d’une « grosse » mise à jour ou le second s’il s’agit d’une amélioration de macOS Big Sur, sans changement majeur. Nous allons avoir la réponse dans moins d’une semaine, avec également la présentation d’iOS 15, de tvOS 15 et watchOS 8.