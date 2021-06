C’est une première. Tim Cook sera « présent » en visio au salon VivaTech qui se déroulera à Paris (et en ligne) du 16 au 19 juin prochain. Le CEO d’Apple fera une intervention, dont on ne connait pas la teneur, le mercredi 16 juin. Tim Cook n’est pas le seul représentant des GAFAs à participer à cette édition 2021 puisque Mark Zuckerberg (Facebook) discutera de l’innovation technologique le 17 juin. De nombreux CEO de firmes high tech participeront aussi au salon, dont les patrons de PayPal, Orange, Zoom, IBM, Magic Leap, etc. Le Président Emmanuel Macron devrait aussi se fendre d’un petit discours pour l’occasion.

La partie « physique » du salon se tiendra à Paris Expo Portes de Versailles, et bien évidemment, les jauges seront limitées en raison de la pandémie persistante de COVID-19. A noter que le salon sera ouvert au public la seule journée du samedi 19 juin, uniquement sur réservation.