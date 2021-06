Dans quelques dizaines de minutes, Huawei lèvera le voile sur HarmonyOS, un fork Android (selon Ars Technica) qui devrait proposer une interface très proche… d’iPadOS (HarmonyOs serait présenté sur une tablette MatePad 2). Le leaker Evan Blass vient en effet de publier quelques screenshots de la surcouche, et c’est peu dire que certaines captures entretiennent une certaine confusion. La forme et la taille des icones, le dock, beaucoup de petits détails esthétiques semblent largement repompés de l’OS d’Apple. Et comme Huawei ne recule décidément devant rien, une autre capture rappelle en revanche beaucoup Windows 10 et une autre encore Android. Evidemment, les moqueries fusent sous le tweet, et certains de se demander ce qu’a bien pu faire Huawei depuis des mois pour aboutir à un résultat aussi impersonnel…

Le lancement d’HarmonyOS est vital pour la branche mobile de Huawei. Placé sous embargo américain, le fabricant ne peut pas intégrer Android ainsi que les services Google dans ses gammes de smartphones. HarmonyOS est donc destiné à remplacer Android sur les flagships P50 et au delà, si tant est que le (très) gros soupçon de fork ne se vérifie pas. HarmonyOs sera dévoilé officiellement aujourd’hui à 14 heures (heure de Paris).