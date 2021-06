La série The Mosquito Coast sur Apple TV+ aura bien le droit à une saison 2. Le service de streaming annonce aujourd’hui avoir renouvelé le programme. Il n’y a toutefois aucune information sur la suite.

La première saison de la série comprend sept épisodes. Le casting inclut Justin Theroux, Melissa George, Logan Polish et Gabriel Bateman. Voici le descriptif de la série :

Adaptée d’un roman best-seller, The Mosquito Coast est une aventure captivante et un drame complexe qui suit le parcours périlleux d’un idéaliste aux idées radicales et inventeur brillant, Allie Fox (Justin Theroux), qui fuit au Mexique avec sa famille lorsqu’il se retrouve pris en chasse par le gouvernement des États-Unis.

« The Mosquito Coast a captivé l’imagination des téléspectateurs du monde entier, non seulement en raison de son action et de son aventure riches en adrénaline, mais aussi pour l’histoire familiale attachante et les performances captivantes », a déclaré Matt Cherniss, responsable de la programmation chez Apple. « Nous sommes impatients de découvrir la suite des aventures de la famille Fox et de voir les spectateurs continuer à vivre des sensations fortes », a-t-il ajouté.

Comme dit précédemment, il n’y a pour l’instant pas d’information sur la saison 2 de The Mosquito Coast. On notera en tout cas qu’Apple l’annonce 48 heures avant le dernier épisode de la première saison.