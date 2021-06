L’iPhone 13 ne sera t-il qu’une évolution incrémentale ou un vrai « saut » en terme de specs ? Pour Daniel Ives, le prochain iPhone sera plus proche d’un iPhone 13 que d’un iPhone 12s (vers la fin des versions « S » ?). L’analyste de Wedbush estime en effet que tous les modèles de la prochaine gamme, Pro comme non-Pro, disposeront du LiDAR. Ce capteur n’est pour l’instant disponible que sur les seuls iPhone 12 Pro et iPhone 12 Pro Max. Cette fois donc, les 4 modèles d’iPhone 12 en seront équipés. Les iPhone 13 mini et iPhone 13 bénéficieraient donc aussi des apports du LiDAR pour la précision de l’autofocus ou les apps AR.

Ives croit aussi savoir qu’Apple proposera une option de stockage 1 To sur les iPhone 13 Pro et 13 Pro Max. L’iPad Pro venant de passer au 2 To, cette augmentation des capacités disponibles semble plutôt logique. L’analyste parle aussi un peu de la WWDC à venir et table toujours sur un MacBook 14 pouces et des MacBook Pro 16 pouces, tous équipés d’une puce M1 ou M1x.