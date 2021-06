Une deuxième bêta publique pour macOS 11.5, mais pas iOS 14.7

Apple vient de proposer la deuxième bêta publique de macOS 11.5 au téléchargement. Elle débarque 24 heures après la deuxième bêta à destination des développeurs. Les deux versions sont identiques.

Aucune nouveauté particulière n’a été remarquée dans la deuxième bêta de macOS 11.5, en comparaison avec la première version qui a vu le jour le mois dernier. De manière générale, macOS 11.5 semble être une petite mise à jour qui vient corriger des bugs et améliorer les performances. Mais qui sait, peut-être qu’Apple nous surprendra d’ici la version finale (qui n’a pas encore date de sortie).

Si votre Mac est configuré pour recevoir les bêtas publiques, rendez-vous dans Préférences Système > Mise à jour de logiciels. Vous pourrez télécharger la deuxième bêta publique de macOS 11.5 et l’installer dans la foulée. Et si votre Mac n’est pas inscrit au programme de bêta publique, vous pouvez vous rendre sur beta.apple.com, vous connecter et suivre les instructions.

Qu’en est-il d’iOS 14.7 ? Apple a proposé la deuxième bêta hier pour les développeurs, mais il n’y a pas encore une version équivalente pour les testeurs publics. Cela s’explique probablement par le bug rencontré par certains utilisateurs. Ce matin, nous avons vu que des utilisateurs ont un message d’erreur sur iPhone au niveau de la carte SIM. Apple cherche probablement à le corriger avant de proposer la bêta aux testeurs publics.