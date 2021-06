Des développeurs qui ont installé la bêta 2 d’iOS 14.7 rapportent qu’il y a un problème de carte SIM avec l’iPhone. Le smartphone affiche un message d’erreur et la carte SIM n’est pas reconnue. Il est donc impossible d’appeler, envoyer des messages ou naviguer sur Internet via une connexion cellulaire.

Différents témoignages de ce bug de carte SIM sur les iPhone depuis la bêta 2 d’iOS 14.7 sont apparus sur Twitter et ailleurs. Il semblerait que les personnes les plus touchées sont celles qui utilisent l’eSIM plutôt que la carte SIM classique. Mais cela ne signifie pas pour autant que 100% des utilisateurs qui ont le blocage ont une eSIM.

iOS 14.7 beta 2 está com problemas na ativação do chip.

Updated iPhone and now there is SIM failure. 😡😡

— Guttu (@GuttuG) June 2, 2021