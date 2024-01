Apple a retiré de ses serveurs la bêta 2 d’iOS 17.2. Cela fait suite aux différents iPhone bloqués, comme l’ont indiqué plusieurs utilisateurs. On retrouve à la place la première bêta, qui a vu le jour pour la première fois à la mi-décembre.

Comme nous l’indiquions plus tôt, il y a eu plusieurs témoignages sur X (ex-Twitter), Mastodon et dans les commentaires de notre article annonçant la sortie de la bêta. « La bêta 2 bloque mon iPhone !!! Hard reset n’y fait rien ! », indique chrissap. « Pareil pour moi. iPhone 15 Pro Max bloqué ; impossible d’allumer l’écran, faire le reset ne marche pas », ajoute Hervé. « Pareil pour moi. Mise à jour et iPhone 15 Pro Max inutilisable ! », indique de son côté Dudu.

🚨 It seems that iOS 17.3 Beta 2 is sending some iPhones into a bootloop and forcing a factory reset.

I’ve received ~10 reports of this so far, all were on an iPhone 14 or 15 series.

Avoid installing this update until a fix is issued! pic.twitter.com/7JcodGvJ9M

— Brandon Butch (@BrandonButch) January 3, 2024