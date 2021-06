Jony Ive s’est tourné vers l’équipe de design d’Apple pour recruter quatre personnes qui ont rejoint LoveFrom. Il s’agit de son studio de design. Jony Ive l’a créé au moment de quitter Apple en 2019.

Selon The Information, Jony Ive a recruté Wan Si, Chris Wilson, Patch Kessler et Jeff Tiller. Il les connaît bien, puisqu’il a travaillé avec chacun d’entre eux quand il était chez Apple. Wan Si a travaillé sur les icônes des applications, les boutons et l’écran d’accueil au sein de l’équipe chargée de l’interface humaine d’Apple. Chris Wilson a également travaillé dessus, tout comme il a contribué au design de l’icône d’iCloud et à l’interface de l’Apple Watch. Pour sa part, Jeff Tiller a travaillé sur des questions administratives au sein de l’équipe de design. Vient enfin Patch Kessler qui a travaillé sur la partie Force Touch du trackpad pour le MacBook avant de quitter Apple en 2017.

Les détails sont plus que légers concernant LoveForm. Jony Ive est aux commandes de ce studio de design et travaille avec plusieurs clients. Apple est l’un d’entre eux. Mais Apple n’a jamais dévoilé publiquement quels sont les projets auxquels LoveForm participe, si ce n’est l’iMac M1. Cette information a été dévoilée il y a quelques jours seulement.