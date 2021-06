La dernière mise à jour en date de HBO Max sur l’Apple TV déçoit beaucoup les utilisateurs. Le service de streaming a décidé de ne plus utiliser le lecteur natif de tvOS, le système d’exploitation du boîtier d’Apple, préférant une solution maison. Malheureusement l’expérience est loin d’être optimale.

Plein de problèmes avec HBO Max sur l’Apple TV

Les abonnés de HBO Max avec une Apple TV notent qu’il n’est plus possible de dire à Siri « Qu’est-ce qu’il vient de dire ? » pour activer immédiatement les sous-titres. Il n’est également plus possible d’avancer ou reculer rapidement de 15 secondes dans un film ou une série en touchant les bords du trackpad sur la télécommande de l’Apple TV.

Un autre problème non négligeable concerne la vidéo. Pour une raison étonnante, l’application force le HDR sur des contenus qui sont SDR. Les spectateurs se retrouvent ainsi avec des problèmes de luminosité et de couleurs. Enfin, les utilisateurs ne sont plus en mesure d’activer les sous-titres sans mettre en pause le programme en cours.

Nouveau lecteur « maison »

HBO Max n’a pas expliqué pourquoi il a soudainement décidé de ne plus utiliser le lecteur natif de tvOS pour préférer sa propre solution. Mais comme on peut le voir, l’expérience n’est pas vraiment idéale pour l’instant. Les abonnés espèrent réellement que la plateforme de vidéo va très rapidement corriger le tir.

Disponibilité en France ?

HBO Max a d’abord vu le jour aux États-Unis. Le service va débarquer dans 60 pays en 2021, dont 21 pays en Europe. Et mauvaise nouvelle pour les Français : la France ne fait pas partie du lot. Cela s’explique probablement par des accords en cours entre HBO et la chaîne OCS. De tels accords permettent à OCS d’être le seul diffuseur des programmes HBO dans l’Hexagone. On imagine bien qu’ils ne seront pas renouvelés, ce qui permettra d’avoir HBO Max en France un jour ou l’autre.