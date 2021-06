Annoncé en 2013, le superbe MMORPG Albion Online va enfin (vraiment) débarquer sur iOS et Android. Le jeu du studio Sandbox Interactive pourra ainsi pleinement justifier son statut de titre cross-platform. MMORPG d’Heroic Fantasy, Albion Online bénéficie d’une direction artistique ultra soignée et d’un système de jeu d’une grande richesse. De la customisation de son héros au système de combat en passant par la possibilité de monter des créatures stylées, Albion Online se hisserait aisément à la hauteur des champions du genre… s’il ne persistait pas des bugs et des problèmes de stabilité récurrents depuis la sortie de la version finale en 2017. La version mobile profitera donc de cette accumulation de mises à jour, et l’on espére un coup de polish supplémentaire.

Albion Online sera disponible sur iOS le 9 juin prochain, et nous ne manquerons pas de vous livrer nos premières impressions sur le jeu.