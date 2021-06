Mercedes-Benz annonce qu’Apple Music va faire ses débuts dans ses voitures par le biais de son système embarqué MBUX. Tous les véhicules du groupe ne pourront pas profiter du service de streaming musical cependant.

Après avoir associé un compte Mercedes au véhicule, les abonnés à Apple Music auront accès à plus de 75 millions de chansons, à des milliers de playlists et à des sélections quotidiennes d’experts musicaux du monde. Les conducteurs peuvent également dire « Hey Mercedes » en utilisant l’assistant vocal de MBUX à partir de la commande au volant ou directement sur l’écran pour demander la lecture de chansons, d’albums, de listes de lecture ou de stations de radio.

L’intégration d’Apple Music sera disponible dans MBUX pour les nouveaux propriétaires de Classe C et Classe S à partir de ce mois-ci, et pour les propriétaires d’EQS plus tard cet été. Les propriétaires actuels de Classe C et Classe S équipés de la dernière génération de MBUX pourront également bénéficier de l’intégration d’Apple Music par le biais d’une mise à jour over-the-air dans le courant de l’année.

Mercedes-Benz est le deuxième constructeur automobile à proposer une intégration native d’Apple Music dans ses voitures. Le premier a été Porsche et cela remonte à 2019.