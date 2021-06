Apple rend aujourd’hui disponible la bêta 1 (build 21A5248p) de macOS 12 sur Mac. Elle arrive quelques instants à peine après la présentation du système d’exploitation d’Apple à la keynote d’ouverture de la WWDC 2021. Elle est d’abord destinée aux développeurs.

Voici les Mac compatibles avec macOS 12 et donc la bêta 1 :

iMac 2015 et plus récents

iMac Pro 2017 et plus récents

MacBook Air début 2015 et plus récents

MacBook Pro début 2015 et plus récents

Mac Pro 2013 et plus récents

MacBook début 2016 et plus récents

Mac mini fin 2014 et plus récents

Apple propose d’abord la bêta 1 de macOS 12 aux développeurs. Si votre Mac est configuré avec le profil dédié, rendez-vous dans Préférences Système > Mise à jour de logiciels. La bêta va apparaître et vous pourrez la télécharger. Il va falloir être patient parce qu’il s’agit d’une mise à jour majeure. Cela se ressent par conséquent dans le poids (plusieurs Go) et le temps de l’installation.

La bêta de macOS 12 arrivera plus tard pour les testeurs publics. Apple ne donne pas encore une date précise, si ce n’est que ce sera dans le courant de l’été. Pour ce qui est de la version finale à destination de tous les utilisateurs, il faudra attendre cet automne. Là encore, Apple ne donne pas un créneau précis. À titre d’information, macOS Big Sur (le prédécesseur de macOS 12) a vu le jour en novembre dernier.