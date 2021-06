WebExtensions Community est un nouveau groupe regroupant Apple, Mozilla, Google et Microsoft concernant les extensions des navigateurs. L’ensemble veut proposer des extensions universelles afin que les utilisateurs puissent s’y retrouver, qu’importe le navigateur.

Les quatre sociétés ont dévoilé ce forum de discussion et de développement au World Wide Web Consortium, ou W3C, consacré à l’élaboration de normes pour les extensions. Le groupe WebExtensions Community offre aux ingénieurs un endroit pour créer une base unifiée et plus sûre pour les extensions. Il espère également faciliter l’écriture d’extensions par les développeurs. Pourquoi ? Parce qu’une norme commune permettra de réduire les différences entre les navigateurs.

« Nous cherchons à identifier les points communs, à rapprocher les navigateurs et à tracer la voie de l’évolution future », ont déclaré les membres du groupe à propos de leurs objectifs. Il n’y a pas encore de calendrier public pour la publication d’une version préliminaire de la norme ou son intégration dans les navigateurs.

Apple dispose de Safari, Google a Chrome, Mozilla propose Firefox et Microsoft s’occupe d’Edge. Dans cette histoire, c’est surtout Safari qui devrait être le grand gagnant. Chrome et Edge peuvent tous les deux installer les mêmes extensions. Quant à Firefox, il y a quelques différences, mais le catalogue d’extensions reste important. C’est totalement l’inverse du côté de Safari où c’est le désert (ou presque). Les utilisateurs d’iPhone, iPad et Mac peuvent s’attendre à progrès au fil du temps.