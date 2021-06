Il y a un problème au niveau de l’usage d’Apple Fitness+ sur l’Apple TV. Plusieurs utilisateurs rapportent que le service sportif d’Apple ne fonctionne plus du tout depuis plusieurs heures maintenant. Pourtant, la page d’état système ne signale aucun problème particulier.

Sur Reddit et ailleurs, des utilisateurs expliquent ne plus être en mesure d’avoir les sessions d’Apple Fitness+ sur l’Apple TV. « Lorsque j’accède à Fitness+ sur mon Apple TV et que je confirme sur ma montre que je fais de l’exercice, je retourne au menu principal de l’Apple TV », explique l’un d’entre eux. « Chaque fois que je retourne à Fitness+, il me demande à nouveau de confirmer que je fais de l’exercice, puis me renvoie au menu principal. J’ai essayé de redémarrer, de me déconnecter d’iCloud, etc, mais sans succès », ajoute-t-il.

Différents utilisateurs ont confirmé être dans la même situation. L’un d’entre eux a trouvé une parade en attendant un correctif d’Apple. La parade consiste à lancer un exercice d’Apple Fitness+ depuis son iPhone puis utiliser AirPlay envoyer le signal vidéo sur l’Apple TV.

Une mise à jour de tvOS ne devrait pas être nécessaire pour corriger ce bug avec Apple Fitness+. Apple a probablement fait une erreur au niveau de ses serveurs et celle-ci devrait pouvoir être corrigée sans intervention des utilisateurs. Il n’y a plus qu’à patienter.