Voilà qui devrait compliquer le « travail » des malandrins voleurs d’iPhone. Sous iOS 15, un iPhone peut en effet rester parfaitement localisable… même éteint ou réinitialisé avec les paramètres d’usine ! Rien de magique ici : avec iOS 15, iPhone n’est en fait pas tout à fait éteint et laisse le Bluetooth activé en mode très basse consommation (comme un AirTag en somme).

La localisation reste encore possible lorsque l’iPhone a été réinitialisé avec les paramètres d’usine, ou lorsque la batterie tombe en rade (une partie de la batterie doit donc être allouée à ce mode basse consommation). L’utilisateur est d’ailleurs notifié de cette fonction la première fois que l’iPhone tombe à cours de batterie. Ce mode de localisation peut être activé ou désactivé dans les paramètres de l’application Localiser (qui permet de géolocaliser précisément les appareils Apple et fonctionne sous iOS, iPadOS et macOS).