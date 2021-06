iOS 15 : Apple veut attirer les utilisateurs Android en améliorant l'app Migrer vers iOS

Apple aimerait bien que les utilisateurs avec un smartphone Android basculent sur un iPhone et compte justement améliorer son application Migrer vers iOS, à temps pour iOS 15.

Apple va permettre aux utilisateurs d’Android de transférer des albums photo, des fichiers, des dossiers et des paramètres d’accessibilité de leurs smartphones vers leurs iPhones pour que l’expérience soit la plus similaire possible. Les utilisateurs vont également avoir le droit à un QR Code qu’ils pourront scanner afin d’être redirigés vers le Play Store pour télécharger l’application de transfert.

Migrer vers iOS a vu le jour pour la première fois en 2015. Comme le nom le suggère, elle permet de transférer ses données d’un smartphone Android vers un iPhone. Il est d’ores et déjà possible de transférer les contacts, l’historique de messages, les photos, les vidéos, les favoris de son navigateur Internet, les comptes e-mail, les données du calendrier, les musiques (sans DRM), les fonds d’écran et plus encore. Avec iOS 15, Migrer vers iOS aura davantage d’options pour faciliter la tâche aux utilisateurs avec un smartphone Android.

Les nouveautés évoquées ci-dessous seront en place quand l’utilisateur configurera pour la première fois un iPhone sous iOS 15. On peut donc imaginer qu’Apple attendra l’automne pour sortir la mise à jour de Migrer vers iOS, en même temps que la sortie de la version finale d’iOS 15. Pour l’instant, iOS 15 est en bêta auprès des développeurs et la bêta publique arrivera en juillet.