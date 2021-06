Il y a déjà eu des rumeurs concernant un nouveau Mac Pro avec des processeurs Intel et cela se confirme un peu plus grâce à Xcode 13. La bêta de l’utilitaire d’Apple inclut des références à la famille de processeurs Ice Lake SP.

Un Mac Pro Intel dans Xcode 13

La référence Ice Lake SP fait allusion aux processeurs Xeon Scalable de la famille Ice Lake. Intel a présenté les puces en avril et elles pourraient tout à fait convenir à un Mac Pro au vu de la puissance. Le fait qu’il y a une référence dans la bêta de Xcode 13, qui est disponible depuis hier, suggère fortement qu’Apple mijote quelque chose pour les prochains mois. C’est l’occasion de rappeler que le Mac Pro existant dispose des processeurs Xeon W.

Apple has indeed been working on an update to the Intel Mac Pro. https://t.co/YgU8KaikeX — Mark Gurman (@markgurman) June 8, 2021

En janvier, Bloomberg annonçait qu’Apple travaillait sur deux nouveaux Mac Pro. L’un est annoncé pour avoir un processeur Intel et l’autre aura une puce Apple. Le premier conserverait le design du Mac Pro qui a vu le jour à la fin de 2019. Le modèle Apple Silicon serait deux fois plus petit et aurait (plus ou moins) un design qui rappelle le Power Mac G4 Cube, un ordinateur d’Apple qui a vu le jour en 2000.

Encore Intel ?

Pourquoi continuer à choisir Intel ? Parce que le groupe a plusieurs gammes de puces, dont du très haut de gamme avec justement les Xeon. Chez Apple, il y a la puce M1 qui est très performante, mais cela reste de l’entrée/milieu de gamme. Apple a encore du travail, tout particulièrement sur la partie graphique, pour être au niveau d’Intel et AMD. On peut donc imaginer que le nouveau Mac Pro Intel arrivera avant l’autre Mac Pro avec une puce Apple Silicon.