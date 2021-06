Apple Music propose l’audio spatial depuis hier sur iPhone, iPad, Mac et Apple TV, mais pas encore les appareils Android. Mais que les utilisateurs avec un smartphone concurrent à l’iPhone se rassurent : ça arrive bientôt.

C’est en ouvrant l’application Musique et se rendant dans l’une des sections dédiées à l’audio spatial pour Apple Music que l’on retrouve la brève mention à Android :

Toutes les personnes abonnées à Apple Music et utilisant la dernière version de l’app sur iPhone, iPad, Mac et Apple TV peuvent déjà découvrir des milliers de titres en Dolby Atmos Music avec leurs écouteurs. Si vous utilisez des écouteurs Apple ou Beats compatibles, Dolby Atmos Music s’activera automatiquement s’il est disponible pour le titre en question. Pour les autres écouteurs, cliquez sur Réglages > Musique > Audio et assurez-vous que l’option Dolby Atmos soit activée. Vous pouvez également écouter Dolby Atmos Music en utilisant les haut-parleurs intégrés compatibles des iPhone, iPad et MacBook Pro, ou en connectant votre Apple TV 4K à une télévision ou un récepteur AV compatible. Cette technologie arrive aussi bientôt sur Android.