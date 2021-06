HBO Max a décidé de revenir en arrière au niveau de son application tvOS pour l’Apple TV, en remettant le lecteur vidéo natif d’Apple. Cela fait suite à de nombreuses critiques d’utilisateurs ces derniers jours.

Dans un tweet publiée aujourd’hui, l’assistance de HBO Max indique :

We just released an update to our Apple TV app, restoring the native tvOS video playback experience you know and love, with more improvements to come. Ensuring HBO Max viewers have a quality experience is our top priority and we missed the mark here. Thank you for your patience.

