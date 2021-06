Vous avez la nostalgie des anciennes interfaces d’Apple, toutes glossy et pleines de faux effets reliefs ? OldOS vous tend les bras (si l’on peut dire…). Le développeur Zane a en effet programmé une app qui fonctionne comme une surcouche d’UI, une surcouche qui nous replonge instantanément à la bonne vieille époque de l’iPhone 4 ! C’était il y a 11 ans, et l’on mesure à quel point l’interface de l’iPhone a énormément évolué depuis cette période. OldOS est open source et fonctionne véritablement comme si vous aviez installée iOS premier du nom sur votre iPhone actuel. Tout au plus peut-on noter quelques bugs sur des apps bien spécifiques (comme un certain YouTube par exemple). OldOS peut être récupéré via Airport ou TestFlight.

— Zane (@zzanehip) June 9, 2021