Le Widget Souvenirs affiche quotidiennement des clichés pris au hasard dans la photothèque de l’app Photo. Et parfois, on préfèrerait ne pas voir ce qui est affiché (une ex par exemple, un membre de la famille qu’on ne porte pas particulièrement dans son coeur, etc.). iOS 15 rajoute une option permettant de contrôler (un peu) ce qui peut ou ne pas pas être affiché dans le Widget.

Pour modiifer les paramètres, il suffit de de rendre dans la section « Pour Vous », et dans la sous section « Photo Recommandées ». On trouve ici un nouveau menu avec différentes options, soit « Supprimer de la photothèque », « Supprimer des photos recommandées », mais aussi « Moins recommander cette personne ». Cette dernière option s’appuie sur la reconnaissance de visage incluse dans Photo, qui permet déjà de sélectionner toutes les photos contenant telle ou telle personne.

On aurait cependant bien apprécié une option « Ne plus recommander cette personne ». Après tout, on peut souhaiter garder les photos d’une personne et en même temps ne plus vouloir qu’elle s’affiche dans le Widget Souvenirs. Oui, l’être humain est paradoxal…