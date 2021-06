Avec iOS 15, l’iPhone 6s va bénéficier de sa 6ème mise à jour d’OS, ce qui est bien évidemment un « record » de suivi pour un appareil pommé. Oui, mais voilà, l’iPhone 6s tourne sous un processeur A9, et iOS 15 a été pensé avant tout pour la puce A14 même si la quasi intégralité des fonctions tourne sans problème avec un iPhone XS/XR équipé du A12. Notre confrère iGen a recensé les fonctions qui nécessitent le A12 à minima, et force est de constater qu’elles sont tout de même assez nombreuses.

Ainsi, avec l’iPhone 6s et globalement jusqu’à l’iPhone X, FaceTime perd le mode portrait et l’audio spatial, Wallet ne peut plus servir de clés de voiture, de maison, d’hôtel ou de bureau, Plans ne propose pas de globe interactif, les villes ultra détaillées ou le guidage à pied immersif, la fonction Texte en direct disparait, Siri ne peut pas traiter des requêtes hors-ligne, la dictée en local ou en continue se fait la malle, et l’app Météo ne propose plus les nouveaux écrans animés.

D’autres fonctions ne sont plus disponibles à partir de certains modèles d’iPhone sortis après l’iPhone 6s. Par exemple, la fonction d’analyse de la stabilité de la marché nécessite un iPhone 8 à minima, et l’audio spatial avec suivi des mouvements de la tête démarre avec l’iPhone 7.

En d’autres termes, iOS 15 s’étend jusqu’à l’iPhone 6s, mais dans une version bridée. Il en va globalement de même pour les différentes générations d’iPad avec iPadOS 15.