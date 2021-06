L’app Wallet s’avère très pratique à l’usage, mais pour peu que l’on voyage beaucoup ou que l’on utilise des tickets numériques (de cinéma ou de restos), on se retrouve très vite avec un portefeuille virtuel rempli de cartes périmées. Il est bien sûr possible d’effacer ces cartes une à une, mais la procédure n’est pas intuitive et il n’est pas rare d’oublier de faire le ménage.

L’exemple d’un portefeuille Wallet rempli de cartes périmées

iOS 15 propose enfin une option qui permet tout simplement de masquer automatiquement les cartes périmées (la suppression de la ou des cartes reste du ressort de l’utilisateur). Pour les gros utilisateurs de cartes diverses et variées, la lisibilité de Wallet s’en trouvera forcément améliorée. Cette option de masquage sera activée par défaut dans iOS 15. Il restera toujours possible de la désactiver dans « Réglages –> Cartes et Apple Pay ».