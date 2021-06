Craig Federighi, le vice-président d’Apple chargé d’iOS et de macOS, a accordé des interviews via FaceTime à plusieurs YouTubeurs pour parler des annonces de la WWDC. Cela se concentre surtout sur iOS 15 et macOS Monterey, sans surprise.

Le YouTubeur français TheiCollection s’est attardé sur macOS Monterey. Lui et Craig Federighi ont parlé du contrôle universel, une nouvelle fonctionnalité qui permet d’utiliser un seul clavier et une seule souris/trackpad sur plusieurs Mac et iPad afin de passer de l’un à l’autre sans problème. Il est même possible de transférer des fichiers d’un appareil à l’autre. Ici, le responsable d’Apple explique être content que le contrôle universel soit simple d’usage, étant donné qu’il ne nécessite aucune configuration par l’utilisateur. « C’était amusant à mettre en place », a-t-il déclaré.

Andru Edwards, un YouTubeur américain, a également pu discuter avec Craig Federighi. Il note qu’iOS 15, iPadOS 15 et macOS Monterey vont bien ensemble avec des fonctions comme SharePlay dans FaceTime et Partagé avec vous dans l’application Messages. « Nous avons tellement d’idées qui surgissent au fil du temps, au fil des années. Et puis vient un moment où nous pouvons soudainement les relier toutes de manière significative et où elles sont parfaites pour le moment, et nous nous lançons. Cette année a été l’une de ces occasions », a dit le cadre. Il ajoute qu’Apple aime travailler thématiquement et créer des systèmes qui fonctionnent bien entre eux.

Pour sa part, la YouTubeuse américaine TechMeOut a demandé à Craig Federighi quelle était la fonction d’iOS 15 qui l’enthousiasme le plus. Il a répondu SharePlay.

Voici d’autres interviews avec Krystal Lora, Justin Tse, UrAvgConsumer, Flypig et Victor Abarca.