Enfin ! Après deux mois de vaches maigres, Apple Arcade accueille un nouveau titre. Legends of Kingdom Rush est le nouveau tactical-RPG Roguelike du studio Ironhide. Si l’on retrouve ici certains éléments « traditionnels » de la licence Kingdom Rush (direction artistique, tactique, interface hyper accessible), Legends of Kingdom Rush se distingue par un gameplay largement orienté vers le tactical pur (combats au tour par tour) et laisse cette fois de côté les routines « Tower Defense » de ses prédécesseurs.



Le joueur dirige un groupe de 5 aventuriers aux compétences complémentaires. Ce groupe arpente différentes contrées d’heroic-fantasy (forêts, montagnes, terres désolées) et enchaine les combats contre une grande variété d’ennemis. C’est toujours aussi joli, toujours aussi accessible. Chaque combat se déroule sur une grille composée d’hexagones, et l’on retrouve le gameplay classique du tactical (gestion des points de mouvements, impact des coups selon la position ou la distance, etc.). Recommandé.