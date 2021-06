C’est un peu toujours la même histoire à cette période de l’année. La prochaine gamme d’iPhone vient de passer une tête dans la base ECC (Commission économique eurasienne). 7 nouvelles références de produits Apple ont été rajoutées dans la base, soit A2628, A2630, A2634, A2635, A2640, A2643 et A2645. Aucun nom de produit n’est rattaché à ces références, mais il ne fait guère de doute (pour ne pas dire aucun) qu’il s’agit bien ici des prochaines modèles d’iPhone, soit l’iPhone 13 mini, l’iPhone 13, l’iPhone 13 Pro et l’iPhone 13 Pro Max.

Chaque référence correspond à un modèle d’iPhone 13 et sa capacité de stockage. 7 références pour 4 modèles, cela pourrait aussi signifier que l’iPhone 13 mini ne sera proposé que dans une seule capacité de stockage (ce qui fait sens au vu des faibles ventes de l’iPhone 12 mini). Jetons nous à l’eau : on aurait donc l’iPhone 13 mini 64 Go/A2628, l’iPhone 13 128 Go/A2630, l’iPhone 13 256 Go/A2634, l’iPhone 13 Pro 256 Go (A2635), l’iPhone 13 Pro 512 Go (A2640), l’iPhone 13 Pro Max 512 Go (A2643) et l’iPhone 13 Pro Max 1 To (A2645). Concernant l’iPhone 13 Pro Max, les 1 To de capacité sont repris de certaines rumeurs récentes.

Mise à jour du 11/06 : un de nos lecteurs nous souffle gentiment dans l’oreillette que les références ci-dessus feraient plutôt référence (hum…) aux modèles d’iPhone distingués selon leur basebands et leur cible géographique (Europe, Asie, Amérique du Nord, etc.) On peut donc respirer : il y a aura sans doute un iPhone 13 mini avec 128 Go de stockage.