See, la série d’Apple TV+ avec Jason Momoa, va revenir le 27 août pour la saison 2. Il y aura un nouvel épisode chaque semaine (tous les vendredis). Nous avons le droit à une bande-annonce pour patienter.

La série See se déroule dans un futur lointain où l’humanité a perdu le sens de la vue. Dans la deuxième saison, Baba Voss se bat pour réunir sa famille déchirée et s’éloigner de la guerre et de la politique qui l’entourent, mais plus il s’éloigne, plus il s’enfonce, et l’émergence de son frère némésis menace encore plus sa famille.

La deuxième saison sera l’occasion d’accueillir Dave Bautista (Les Gardiens de la Galaxie) dans le rôle d’Edo Voss, le frère du personnage de Jason Momoa, Baba Voss. Les nouveaux membres réguliers de la série qui rejoignent Dave Bautista cette saison sont Eden Epstein (Sweetbitter), Tom Mison (Watchmen), Hoon Lee (Warrior), Olivia Cheng (Warrior), David Hewlett (La Forme de l’eau) et Tamara Tunie (Flight).

En parallèle, Apple TV+ annonce que See aura bel et bien le droit à une troisième saison. Mais comme on peut s’en douter, il n’y a pas la moindre information à son sujet pour l’instant. Nous ne connaissons ni le casting ni la date de sortie sur le service de streaming. Il faudra patienter un petit moment pour avoir ces informations.