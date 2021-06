La plupart des nombreux tests de l’iPhone 12 Pro Max ont révélé un même point faible sur la partie photo : le Pro Max serait incapable d’effectuer des mises au point sur des sujets rapprochés, et encore moins de faire des clichés de type Macro. Lors d’une session de la WWDC 2021, Apple a confirmé cette faiblesse : de tous les iPhone depuis le modèle X, l’iPhone 12 Pro Max est celui qui nécessite la plus grande distance de recul pour faire le focus (et de loin), soit 15 cm pour le capteur grand angle et 50 cm pour le téléobjectif.

Si l’on en croit Apple donc, le grand angle serait pénalisé par le système de stabilisation par déplacement du capteur, et sans doute aussi par un choix d’optique. Concernant le téléobjectif, la capacité de grossissement serait en cause (x2,5). Des rumeurs indiquent que tous les modèles d’iPhone 13 (hormis le mini) disposeront de la stabilisation par déplacement du capteur. Est-ce à dire que l’iPhone 13 se trimbalera les mêmes difficultés à faire des photos nettes de très près ? C’est à craindre.

Pour pallier ces contraintes, Apple conseille tout bonnement de zoomer sur le sujet pour faire une mise au point au plus « proche ». Etant donné les pertes de détails des clichés d’iPhone pris au zoom, ce conseil ressemble plutôt à une bonne blague du premier avril (et nous ne sommes pas en avril).