Les utilisateurs qui vont installer macOS Monterey vont être ravis d’apprendre que les mises à jour vont être moins lourdes. Apple a discrètement évoqué ce sujet, comme l’a remarqué Guillaume Gète.

Selon les dires d’Apple, le gain des mises à jour de macOS Monterey pourra être jusqu’à 2 Go. Il n’y a toutefois pas l’information sur la taille d’origine. Mais comment se va-t-il se passer ? Apple explique que ses serveurs vont analyser le Mac de chaque utilisateur et le contenu de la mise à jour. Les serveurs vont ensuite distribuer uniquement les fichiers qui doivent être changés et non d’autres éléments qui ne servent pas forcément.

Toujours au sujet du gain de l’espace de stockage, macOS Monterey va comprendre des changements au niveau des fonds d’écrans. La nouvelle version du système d’exploitation va réellement avoir une poignée de fonds d’écrans qui seront installés. Malgré tout, elle proposera d’autres choix qui seront accompagnés d’un nuage. Un appui dessus va télécharger le fond d’écran sur les serveurs d’Apple. Aujourd’hui, les fonds d’écran regroupés pèsent environ 1 Go. Ce sera une centaine de Mo avec macOS Monterey (sauf si vous décidez de tous les télécharger, évidemment).

macOS Monterey est actuellement disponible en version bêta auprès des développeurs. La bêta publique arrivera en juillet et il faudra attendre l’automne pour la version finale.