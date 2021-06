Apple a mis en ligne une nouvelle publicité pour l’iPad Pro et plus exactement le dernier modèle en date avec la puce M1. L’ambiance fait très comédie musicale avec chaque personne qui reprend à sa sauce la musique Partir là-bas de La Petite Sirène.

La publicité montre différentes personnes en train d’utiliser un ordinateur sous Windows et n’étant pas réellement satisfaite de l’usage. Ces personnes en regardent d’autres qui utilisent un iPad Pro M1 et avec lequel tout semble agréable et simple d’usage.

Voici ce qu’indique Apple dans la description de sa vidéo :

L’iPad a tout ce dont vous avez besoin pour travailler, apprendre, créer et jouer en toute liberté. De grands écrans Retina immersifs, une connectivité cellulaire disponible et une autonomie incroyable, le tout dans un design fin et léger. Et avec le nouvel iPad Pro suralimenté par la puce Apple M1, il y a un iPad pour tout le monde et pour tout.

Un élément intéressant de la publicité n’est autre que le slogan : « votre prochain ordinateur n’est pas un ordinateur ». Apple pense ainsi que beaucoup de personnes vont se tourner vers l’iPad Pro M1 au moment de faire un achat, au lieu d’acheter un nouvel ordinateur. Ce type de slogan peut surprendre quand on sait qu’Apple vend des Mac. Mais il est vrai qu’Apple met de plus en plus l’avant sur ses tablettes.