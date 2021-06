Tim Cook, le patron d’Apple, et Guillaume Rozier, le créateur du site CovidTracker en rapport avec le Covid-19, ont échangé. Les deux hommes ont discuté par le biais d’un appel FaceTime.

Discussion entre Tim Cook et Guillaume Rozier pour CovidTracker

« Merci à vous, Guillaume », a dit Tim Cook au vu de CovidTracker et Vite Ma Dose, qui ont pour vocation d’informer sur le Covid-19 en France et d’aider les Français à trouver facilement un rendez-vous pour le vaccin. « Notre admiration est mutuelle et nous sommes bluffés : vous avez réalisé un travail époustouflant dans des délais très courts », a dit le patron d’Apple concernant Guillaume Rozier.

Le jeune ingénieur de 25 ans dit avoir créé CovidTracker car il souhaitait « simplement faire quelque chose d’utile, prendre ma part dans le combat global contre la pandémie ». Il note à ce sujet que créer quelque chose d’utile « n’est pas si compliqué ». Il ajoute ne pas être développeur, mais il a réussi à trouver du monde « pour construire quelque chose de formidable très vite ». Le jeune homme précise que ses plateformes recensent des dizaines de millions de vues et « c’est incroyable ».

Pour Tim Cook, les plateformes en question sont surtout cruciales. « Le vaccin est notre meilleure arme contre cette pandémie, dont nous souhaitons tous qu’elle se termine le plus tôt possible. Vous n’auriez pas pu, à mon avis, vous consacrer à une mission plus importante », dit le dirigeant. Il félicite ensuite Guillaume qui a reçu l’ordre national du Mérite, mais le Français note que ce n’était pas son objectif et qu’il le voit comme une récompense pour un travail collectif. « Ça correspond à notre philosophie chez Apple. Lorsque nous fabriquons un produit, notre objectif, c’est d’améliorer la vie quotidienne », lui souligne Tim Cook.

« Faire les meilleurs produits et laisser le monde un peu meilleur qu’il n’était à notre arrivée »

Tim Cook partage ensuite sa vision sur le monde de l’entreprise et le fait de rester créatif. « Il est fondamental d’avoir un environnement très ouvert, très diversifié, très inclusif. De favoriser les collaborations pour que les salariés se sentent libres de partager leurs idées. Nous privilégions aussi des équipes réduites pour encourager la créativité. Et nous partageons tous le même but : faire les meilleurs produits et laisser le monde un peu meilleur qu’il n’était à notre arrivée », explique-t-il. Il ajoute que les liens entre la technologie et la santé sont importants. Pour lui, l’Apple Watch est un bon exemple.

Pour conclure, Tim Cook estime que Guillaume Rozier « serait une excellente recrue partout » et pas uniquement chez Apple. « Parce qu’il cherche comment aider les autres. Et c’est pour moi la définition d’une entreprise qui peut réussir : penser aux autres dans la conception de ses produits ». Le patron d’Apple souligne au passage qu’il n’a pas été en France depuis deux ans et ça lui manque. Pour lui, Station F est quelque chose de formidable. Il ajoute qu’il aimerait bien que l’apprentissage du code soit en place à l’école. « Je l’exigerais dans les écoles, si je le pouvais ».