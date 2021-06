Il n’y a plus de HomePod disponibles à la vente aux Etats-Unis. Les modèles blancs et gris sidéral s’affichent désormais en rupture de stocks sur le site Apple US (il restait quelques modèles blancs dispos ces derniers jours), et sont totalement introuvables ailleurs. Apple avait annoncé l’arrêt de la production de ce modèle le 13 mars dernier, probablement à cause de ventes insuffisantes.

Il aura donc fallu trois mois pour liquider le stock américain… alors même que les enceintes connectées restaient vendues au prix fort ! Le HomePod n’est plus disponible en France depuis 3 semaines, mais il reste encore des stocks sur les Apple Store en ligne australiens, japonais ou britanniques. Le HomePod mini ne subira sans doute pas le même sort que son grand frère. Les ventes semblent en effet soutenues depuis le lancement des mini-enceintes, ce qui s’explique par un prix relativement doux (pour du Apple) et une qualité sonore jugée très correcte pour ce type de produit.