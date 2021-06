La fonction Universal Control a fait forte impression lors de la conf d’ouverture de la WWDC. Universal Control permet en effet de faire du drag and drop (glisser-déposer) de fichiers d’un appareil à l’autre, et donc d’un écran à l’autre (de l’iPad vers l’écran de l‘iMac par exemple). La démo, spectaculaire, laissaient toutefois quelques questions en suspend : comment Universal « sait » que l’on déplace le fichier vers un écran situé à droite ou à gauche ?

Craig Federighi a répondu à cette question dans un simple échange de mail avec un dev (oui, Craig est vraiment un type cool… vraiment) : « Quand vous déplacez le curseur sur un bord de l’écran, nous considérons par défaut que vous allez vers l’appareil à proximité qui a été activé le plus récemment et qui n’est pas encore « apparié ». Ainsi, si vous activez votre iPad, que vous le placez près de votre Mac et que vous déplacez le curseur (comme je l’ai fait dans la démo), nous partons du principe que vous voulez accéder à cet iPad. […] Une fois que vous vous êtes « connecté », nous retenons cet arrangement. ».

En d’autres termes, Universal Control se base sur la position relative des appareils lors de la dernière connexion et considère uniquement l’appareil « cible » le plus proche. Tout fonctionnerait donc de façon « transparente », mais le patron du logiciel chez Apple ajoute tout de même que des réglages seront proposés à l’utilisateur.