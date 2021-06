La saison 2 de The Morning Show a une date de sortie sur Apple TV+ : ce sera le 17 septembre 2021. La série avec Jennifer Aniston, Reese Witherspoon et Billy Crudup a également le droit à sa bande-annonce.

Reprenant après les événements explosifs de la première saison, la deuxième saison voit l’équipe du Morning Show émerger de l’épave des actions d’Alex et de Bradley, dans une nouvelle UBA et un monde en mutation, où l’identité est tout et où le gouffre entre qui nous nous présentons et qui nous sommes vraiment entre en jeu.

Outre Jennifer Aniston, Reese Witherspoon et Billy Crudup, le casting marque le retour de Steve Carell, Mark Duplass, Nestor Carbonell, Karen Pittman, Bel Powley, Desean Terry, Janina Gavankar, Tom Irwin et Marcia Gay Harden. Greta Lee arrive dans le rôle de Stella Bak, une jeune prodige du monde de la technologie qui a rejoint l’équipe de direction de l’UBA. Ruairi O’Connor sera dans le rôle de Ty Fitzgerald, une star de YouTube intelligente et charismatique. Il y aura également Hasan Minhaj dans le rôle d’Eric Nomani, un nouveau membre de l’équipe du Morning Show.

La saison 2 de The Morning Show sur Apple TV+ aura le droit à 10 épisodes. Il y aura le premier épisode le 17 septembre puis un nouvel épisode chaque vendredi.