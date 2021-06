En plus de la bêta 3 d’iOS 14.7, macOS 11.5, watchOS 7.6,tvOS 14.7, Apple propose iOS 12.5.4 (build 16H50) au téléchargement pour les anciens iPhone et iPad. Cela concerne les modèles qui ne peuvent pas installer iOS 13 (et évidemment les versions plus récentes comme iOS 14).

Voici ce qu’indique le changelog d’Apple concernant sa mise à jour iOS 12.5.4 pour iPhone et iPad :

Cette mise à jour fournit des mises à jour de sécurité importantes et est recommandée pour tous les utilisateurs.

Sur son site, le fabricant fait savoir qu’iOS 12.5.4 bouche trois failles de sécurité. La première concerne iOS en général et les deux autres sont en rapport avec WebKit, à savoir le moteur de rendu de Safari. Apple précise que ces deux-là sont déjà exploitées par des hackers.

Les appareils éligibles à la mise à jour sont l’iPhone 5s, l’iPhone 6, l’iPhone 6 Plus, l’iPod touch 6G, l’iPad Air, l’iPad mini 2 et l’iPad mini 3.

Comme vous pouvez vous en douter, il est conseillé de mettre à jour pour avoir les dernières mises à jour de sécurité sur votre appareil. Si vous avez un iPhone ou iPad, rendez-vous dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle. Vous verrez alors iOS 12.5.4 et vous pourrez lancer le téléchargement. La taille peut varier selon le type d’appareil.