Au delà de la keynote, la WWDC regorge de sessions techniques destinées aux développeurs iOS/macOS/iPadOS/watchOS/tvOS. Ces sessions permettent parfois de dénicher des nouveautés qu’Apple n’a pas daigné mettre en avant lors de sa conf principale. Ainsi en est-il de l’une des sessions consacrées aux nouvelles APIs et outils de devs (SDK) destinés à la création de jeux vidéo sur l’iPhone.

L’ingénieur Apple en charge de la session « Tap into virtual and physical game controllers » (ouf!) est revenu plus particulièrement sur la possibilité d’enregistrer à tout moment (et sans le programmer à l’avance) les 15 dernières secondes de la partie en cours : « Alors maintenant, plutôt que d’avoir à se rappeler de démarrer et d’arrêter son enregistrement, les joueurs peuvent simplement activer la mise en mémoire tampon automatique en arrière-plan, ce qui leur permettra de sauvegarder les 15 dernières secondes de jeu à chaque fois qu’ils appuient longuement (sur une zone donnée, Ndlr)« .

La seconde nouveauté concerne les stocks virtuels, qu’il ne sera plus nécessaire de programmer puisqu’ils seront directement disponibles dans la « bibliothèque » de création de l’UI (User Interface). Ces contrôleurs virtuels « sont soigneusement paramétrés pour les emplacements de préhension dans toutes les tailles de main et pour une réactivité et des sensations exceptionnelles. Ils sont faciles à ajouter à votre application et fonctionnent directement comme un contrôleur de jeu. Au lieu d’écrire votre propre interface utilisateur de superposition à l’écran et de traduire les entrées tactiles dans votre système d’entrée de jeu, ces commandes à l’écran apparaissent dans votre code comme des objets du framework de contrôleur de jeu GCController ». Apple fait décidément tout pour faciliter la vie des devs de jeu vidéo…