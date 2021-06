Counterpoint Research vient de publier les chiffres de Pdm du secteur des tablettes. Les ventes de l’ensemble du secteur ont connu une croissance de 53% sur le Q1 2021, et c’est une nouvelle fois l’iPad qui profite le plus de cette situation favorable (largement favorisée par le confinement). Ainsi, la part de marché de l’iPad passe de 30 à 37% sur la période. La tablette pommée est suivie par les Galaxy Tab de Samsung (20% au Q1 2021, contre 16% au Q1 2020), Lenovo et Amazon (9% en 2021, en forte progression sur un an), Huawei (en chute libre à 5% de Pdm, contre 11% l’an dernier) et la catégorie des « autres » fabricants, en baisse elle aussi (20% sur le Q1 2021, contre 30% en 2020).

Dans le détail, Counterpoint estime que les iPad d’entrée de gamme ont représenté 56% des ventes globales d’iPad sur la période. Le modèle le plus vendu serait d’ailleurs l’iPad 8, devant l’iPad Air 4 (19% des ventes d’iPad). A noter que l’iPad Pro ne serait pas en reste (tout de même 18% des ventes d’iPad).