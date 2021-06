L’affaire n’est pas encore très claire. On apprend aujourd’hui que le régulateur britannique (Competition and Markets Authority) va officiellement investiguer sur le duopole de fait de Google et Apple dans le secteur mobile. Il s’agirait entre autre d’évaluer le niveau domination exercée par ces deux sociétés via le Google Play Store , l’App Store, et Chrome.

Rappelons qu’au mois de mars dernier déjà, le CMA avait déjà démarré une enquête sur l’App Store et sur la manière dont Apple favoriserait ses propres applications au détriment des développeurs tiers. L’objectif du régulateur serait de trouver des « preuves » que la mainmise totale de Google et d’Apple sur leur écosystème applicatif diminuerait la capacité d’innovation globale du secteur mobile dans son ensemble.

Le communiqué du CMA affirme ainsi qu’« Apple et Google contrôlent les principales passerelles par lesquelles les gens téléchargent des applications ou naviguent sur le Web sur leurs mobiles, souhaitent faire des achats, jouer à des jeux, diffuser de la musique ou regarder la télévision. Nous cherchons à savoir si cela pourrait créer des problèmes pour les consommateurs et les entreprises qui souhaitent atteindre les gens via leurs téléphones. »

L’enquête anti-trust britannique n’est que l’une des multiples procédures en cours visant les boutiques applicatives de Google et d’Apple. En Europe, la Commission Européenne réfléchit même au moyen de contraindre Apple à accepter une boutique alternative à l’App Store.