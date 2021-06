Apple a mis en ligne une vidéo mettant en avant Tim Cook qui parle de la confidentialité et qui vise tout particulièrement les utilisateurs européens. En effet, la vidéo a été postée sur les chaînes YouTube locales, dont la chaîne française.

La vidéo est en rapport avec la WWDC 2021, qui a eu lieu la semaine dernière, puisque certaines fonctionnalités en rapport avec la confidentialité seront disponibles avec iOS 15. D’ailleurs, une partie de la vidéo est en réalité un extrait de la keynote.

Tim Cook commence la vidéo sur la confidentialité en déclarant :

Chez Apple, la confidentialité est un droit humain fondamental. Nous travaillons sans relâche pour l’intégrer dans tout ce que nous fabriquons et elle est fondamentale pour la conception et l’ingénierie de chaque produit et service que nous mettons au monde.

Alors que d’autres se sont attachés à faire des clients le produit, en recueillant quantité d’informations personnelles, nous nous sommes concentrés sur la façon dont la technologie peut servir les gens. Et cela s’est traduit par l’introduction d’innombrables fonctionnalités qui donnent aux utilisateurs la transparence et le choix sur la façon dont leurs données sont collectées, utilisées et partagées. Vous le voyez avec de nouveaux outils tels que la section d’informations sur la confidentialité et la transparence du suivi par les apps, qui donnent aux utilisateurs plus d’informations, plus de choix et plus de transparence sur la façon dont leurs données sont utilisées.

Nous savons que le respect de la vie privée est une priorité pour nos utilisateurs en Europe et dans le monde entier. C’est pourquoi nous nous efforçons de placer la barre toujours plus haut avec de nouveaux outils qui permettent aux utilisateurs de prendre le contrôle de la gestion de leurs données.